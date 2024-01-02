В Україну повернувся ще один незаконно депортований юнак

Україна повернула на батьківщину ще одного незаконно депортованого - юнака, вивезеного до Росії у квітні 2022 року у складі великої групи дітей з Маріуполя, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Повернуто ще одного депортованого юнака. (...) Ця історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя під москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляє Мінреінтеграції, напередодні Нового року до департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей. "І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр уже в Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути".