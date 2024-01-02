Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам ДСНС і постраждалим від ракетного удару РФ у Києві

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у Києві на місцях ліквідації наслідків ракетної атаки Російської Федерації.

"Солом'янський район. За даними ДСНС України, сталося займання в багатоповерховому житловому будинку... Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно виїхали на місце надзвичайної ситуації, де беруть участь в евакуації постраждалих. Розгорнуто намети, надається перша допомога та перша психологічна допомога всім, хто її потребує", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

Волонтери також працюють у Подільському районі столиці.

"Подільський район. Унаслідок обстрілу сталося займання двох складських приміщень. На місці працюють співробітники ДСНС України. Волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста встановили намет, де рятувальники, які працюють на ліквідації пожежі, можуть випити чай і перепочити", - розповіли в ТЧХУ.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02f9mY4SYd6SKy571xmyJzk1uFUGAm8seCn7YAJnQjmpfVLU1P759WbubURfcMnpywl