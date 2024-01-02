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12:47 02.01.2024

Найближчими днями у всій Україні очікуються сніг і дощі, на північному сході суттєво похолодає

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Найближчими днями у всій Україні очікуються сніг і дощі, на північному сході суттєво похолодає

Уночі 3 січня в західних областях, а вдень у всій Україні очікується сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Також у середу у всій Україні, крім більшості західних і південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 20-25 м/с.

Температура в західних і південних областях уночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у Чернігівській і Сумській областях уночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Києві 3 січня вночі без опадів, удень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві з початку метеорологічних спостережень у день 3 січня найвища температура була +10,7° у 2023 р., найнижча вночі -27,7° у 1908 р.

У четвер, 4 січня, вночі у всій Україні помірний, удень невеликий мокрий сніг, у центральних областях із дощем, на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині країни переважно дощ.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в північній частині вночі та вдень (вночі 4 січня і в східних областях) 0-5° морозу; на решті території вночі та вдень 1-6° тепла, у південній частині вдень до 10° тепла.

У Карпатах мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 4 січня вночі помірний, вудень невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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