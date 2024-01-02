Кількість постраждалих у Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб - Кличко

Кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу в Солом'янському районі Києва зросла до 33 осіб, 32 із них шпиталізовано, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Виїхав до багатоповерхівки у Соломʼянському районі столиці, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. Картина гнітюча… Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер додав, що біля пошкодженого будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Крім цього, внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали будівлі в Подільському, Святошинському, Печерському, Оболонському, Деснянському районах столиці. Скрізь на місцях працюють екстрені служби.

У житлових будинках у деяких районах Києва відсутня електроенергія та водопостачання, наразі комунальні служби працюють над їх відновленням.

"Загалом у просторі Києва та області Сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них - близько 10 "Кинджалів". А також до цього вночі - 13 "шахедів". Дякую нашим захисникам– силам ППО, за те, що знищили більшість ворожих цілей", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося про одну загиблу і 27 постраждалих.