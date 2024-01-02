Події

10:19 02.01.2024

На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

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На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

У Фастівському районі Київської області внаслідок ворожого масованого обстрілу загинули дві людини, також постраждали семеро осіб у Вишневому, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Київщина. Постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб", - написав Клименко в телеграм-каналі у вівторок.

У столиці екстрені служби ліквідовують пожежі в Оболонському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Деснянському районах.

Із багатоповерхового будинку в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 осіб, рятувальники деблокували приблизно 20 осіб, загалом у Києві внаслідок атаки понад 20 поранених. 

Теги: #київська_область

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