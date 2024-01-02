Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, знищено 49 артсистем

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 7 танків, 13 бронемашин, 49 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 53 безпілотники, 42 одиниці авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 360820 (+810) осіб, танків - 5990 (+7) од, бойових броньованих машин - 11100 (+13) од, артилерійських систем - 8531 (+49) од, РСЗВ - 945 (+2) од, засоби ППО - 626 (+1) од, літаків/- 329 (+0) од, гелыкоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6710 (+53), крилаті ракети - 1710 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 11365 (+35) од, спеціальна техніка - 1284 (+7)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.