Події

19:26 01.01.2024

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

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Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок увечері.

Крім цього, ППО знищила 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 6 артилерійських систем, 3 засоби ППО та пункт управління ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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