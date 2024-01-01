Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок увечері.

Крім цього, ППО знищила 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, 6 артилерійських систем, 3 засоби ППО та пункт управління ворога.