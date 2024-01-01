ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

У понеділок українські захисники знищили 9 із 10 ворожих ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", які атакували Україну, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбуці.

Загалом упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 81 авіаційного удару, зокрема ударними БПЛА типу "Shahed-136/131", здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Малої Вовчі та Орімівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Бачівськ Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Бударки Харківської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 105 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та місто Херсон.