Жінка загинула внаслідок влучання БПЛА в житловий будинок у Сумській області - Офіс генпрокурора

Унаслідок влучання ворожого БПЛА у житловий будинок в Есманській громаді Сумської області загинула жінка, попередньо під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 1 січня 2024 року близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду на Сумщині. Один безпілотник поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні. За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що в Есманській громаді Сумської області ворожий БПЛА Shahed влучив у двоповерховий житловий будинок, під завалами опинилися люди, на місці працюють необхідні служби.