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14:56 01.01.2024

McDonald's відкрив 101-й ресторан в Україні

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McDonald's відкрив 101-й ресторан в Україні

Мережа McDonald's відкрила новий ресторан на транспортній розв'язці біля мосту Патона в Києві в неділю, 31 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Новий McDonald's на бульварі Миколи Міхновського, 33А вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста. У цьому McDonald's уперше в Україні втілено особливий дизайн, який завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності та запрошує до спілкування.

Новий ресторан площею 444 кв. м розрахований на 84 місця в залі та 36 - на терасі. У залі встановлено 10 терміналів самообслуговування, а на МакДрайві - модернізовані цифрові дисплеї. Ресторан і доставка McDelivery працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive - з 07:00 до 23:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад зачинятимуть, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття.

McDonald's на бульварі Миколи Міхновського став 101-м рестораном серед тих, що нині працюють в Україні, й забезпечив понад 70 робочих місць.

Розвитком мережі опікується ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Перший заклад мережі в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Теги: #київ #mcdonalds

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