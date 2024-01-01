Події

11:50 01.01.2024

У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

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У Львові пошкоджено будівлі університету, де навчався Бандера, і знищено музей Шухевича

Будівлю Львівського національного університету природокористування в м. Дубляни Львівської міської громади пошкоджено внаслідок російської атаки ударними безпілотними літальними апаратами в новорічну ніч, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та в музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - написав Садовий у телеграмі в понеділок уранці.

Загалом, за його словами, Львівську область минулої ночі атакували 10 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Обійшлося без жертв.

"У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також у навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій. Музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері", - розповів Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький опублікував фотографії пошкодженої будівлі музею Шухевича в районі Білогорща, на якій видно, що вона зазнала суттєвих руйнувань - збереглися лише фрагменти обгорілих стін.

"Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!" - написав він у телеграмі.

Раніше Козицький повідомив, що в ніч на 1 січня в Білогорщі спалахнула пожежа в музеї Шухевича, попередньо, через падіння уламків збитого ворожого БПЛА, що атакував Львівську область у новорічну ніч. 

Теги: #руйнування #львівська_область #шахеди

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