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09:24 01.01.2024

Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА

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Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА

Дитина дістала травми хребта під час атаки російських окупантів на Хмельницьку область у неділю ввечері, повідомляється у телеграм-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.

"Учора ввечері під час сигналу "Повітряна тривога" в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили шість ворожих БПЛА типу Shahed. Унаслідок атаки поранення у вигляді відкритого ушкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок уранці.

Крім цього, сталася пожежа у приватному гаражі, яку оперативно ліквідували.

Теги: #хмельницька_область #shahed

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