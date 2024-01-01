Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА
Дитина дістала травми хребта під час атаки російських окупантів на Хмельницьку область у неділю ввечері, повідомляється у телеграм-каналі Хмельницької обласної військової адміністрації.
"Учора ввечері під час сигналу "Повітряна тривога" в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили шість ворожих БПЛА типу Shahed. Унаслідок атаки поранення у вигляді відкритого ушкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок уранці.
Крім цього, сталася пожежа у приватному гаражі, яку оперативно ліквідували.