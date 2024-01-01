За добу в Херсонській області через обстріли загинула дитина, 14 людей дістали поранення

За минулу добу в Херсонській області через російські обстріли загинула дитина, 14 осіб - поранені, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 123 обстріли, випустивши 565 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 92 снаряди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію загинула 1 дитина; 14 осіб дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад, навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, автозаправну станцію, автоцентр і базу в Херсоні; об'єкти критичної інфраструктури в Херсонському районі, пункт незламності та навчальний заклад у Бериславському районі.