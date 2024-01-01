На фронті за добу було 55 зіткнень, Сили оборони відбили 18 атак противника на авдіївському напрямку

За минулу добу відбулося 55 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 18 атак противника на авдіївському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил у понеділок уранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати загарбників біля Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області. На запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.