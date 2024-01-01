Окупанти за добу здійснили 13 ракетних і 127 авіаударів, а також понад 180 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 13 ракетних і 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 96 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БПЛА.

Також, за даними Генштабу, поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Нашими захисниками знищено 21 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Григорівка, Різниківка, Званівка, Спірне, Північне, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Вірівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - наголошують у Генштабі ЗСУ.