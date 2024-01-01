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07:11 01.01.2024

Армія РФ зазнає важких втрат в Україні, до кінця 2024 року чисельність убитих і поранених російських військових може перевищити пів мільйона

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Армія РФ зазнає важких втрат в Україні, до кінця 2024 року чисельність убитих і поранених російських військових може перевищити пів мільйона

Армія РФ, особливо повітряно-десантні війська (ПДВ), зазнають важких втрат в одночасних наступальних операціях російської піхоти на кількох фронтах, йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Стверджується, що підрозділи російських сил ВДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитися, а досвідчені та навчені військовослужбовці-контрактники ВДВ становлять меншу частку особового складу. Крім того, ВДВ зазнала великих втрат серед досвідчених командних кадрів.

"Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ВДВ, які до 2022 року вважалися елітними, багато в чому є віддзеркаленням того факту, що російське військове командування надало перевагу одночасним наступальним операціям на всій лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним вигодам за рахунок непропорційних втрат", - сказано в огляді.

Як пише ISW, Міноборони Великої Британії заявило 30 грудня, що "середньоденна кількість російських втрат в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року" і якщо нинішній рівень втрат збережеться, сили РФ втратять загалом більше ніж пів мільйона особового складу в Україні до кінця 2024 року.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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