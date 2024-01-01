Україна у 2023 році стала сильнішою - Зеленський у Новорічному привітанні

Головним підсумком 2023 року стало те, що Україна стала сильнішою, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Головний підсумок року, головне його досягнення - Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими", - сказав він у новорічному привітанні.

"Україна жива. Україна живе. Україна бореться і б'ється. Україна рухається, Україна долає шлях. Україна видобуває. Україна працює. Україна існує. І все разом - це не новорічне диво. Це не казка, не магія, а нагорода кожному з вас", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що минулої зими "ми довели: українці сильніші за холод і темряву. Сильніші за відключення та загрозу блекауту. Українці подолають будь-який дефіцит електроенергії, бо не мають дефіциту стійкості та хоробрості".

"Я пишаюся кожним українським воїном... Від перших хвилин 1 січня до сьогодні, навіть у новорічну ніч, коли український воїн б'ється і не має права дати слабину. Ви стримуєте зло, якого стало ще більше", - сказав президент.

"Я хочу подякувати всім нашим людям, хочу подякувати нашому народу. Усім, кому я хочу сказати: пишаюся кожним із вас. кожним громадянином України", - наголосив він.

Сьогодні, сказав президент, "ми повинні жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас - найбільша у світі терористична організація".

Це знає кожен, хто кожного дня не питає себе, що я можу зробити, а живе за формулою "мушу робити більше, ніж можу", сказав Зеленський, зазначивши, що "саме це означає слово "перемогти". Нашою мовою. Перемогти, пересилити себе, подолати, зробити надзусилля і зробити більше, ніж здавалося на перший погляд".

"Війна багато чого нас навчила. Багато чого показала. Багато що зробила з нами, змінила нас. Війна роз'єднувала, на жаль, сім'ї, забирала синів і дочок і водночас об'єднала нас в одну велику родину. І 24 лютого ми робили вибір", - заявив він.

"Українці сильніші разом. Тож час бути разом! І це час, якого так чекають і всі ті українці, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Усі, хто не втратив Україну в собі. Не дав окупувати свої голови, свої серця", - сказав він.

"Рівно о 12-й ми будемо разом співати наш гімн - гімн України. З любов'ю до України. І ця любов - сильніша за окупацію. Ця любов до України - рушійна сила, якої так бояться загарбники. І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь! Знайте: вороги справді вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу українських людей, які доводили, доводять і доведуть, що ми сильніші", - сказав Зеленський.

За його словами, таку державу хочуть бачити в європейській родині. "Це підтверджує рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Рішення, до якого інші йдуть десятиліттями", - сказав він.

І цей процес, зазначив президент, "точно матиме логічне завершення - повноправне членство в сильній Європі. Сильної Від Лісабона до Луганська".

Говорячи про дипломатичні досягнення, Зеленський згадав українську Формулу миру, безпекові гарантії для України, до яких сьогодні вже долучилися три десятки країн, Зерновий коридор.

За його словами, коаліція наших союзників зросла. "Коаліція "Петріотів", "повітряна" коаліція, "танкова" коаліція. "І окремо я хочу подякувати кожній країні, яка приєдналася до коаліції з приводу повернення українських дітей, викрадених Росією", - сказав Зеленський.

Наступного року, наголосив він, "ворог відчує лють вітчизняного виробництва. Наша зброя, наша техніка, артилерія, наші снаряди, наші дрони, морські "привіти" ворогу і, мінімум, мільйон українських FPV".

Зеленський нагадав, що "цього року Україна подолала 6 тисяч тривог. Майже щоночі прокидалася від сирен, спускалася в укриття, захищаючи своїх дітей від ворожих ракет і дронів. І щоночі, і щодня працювали наші сили ППО, які героїчно захищають небо України".

"Той, хто приносить на нашу землю пекло, одного разу побачить його з власного вікна", - сказав він.

"Так само, як у минулому 31 грудня, сьогодні ми говоримо: "Ми не знаємо точно, що принесе нам новий рік". Але цього року можемо додати: "Що б він не приніс, ми будемо сильнішими", - заявив президент.

Він побажав українцям, "вашим родинам, близьким, усім рідним - тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, - нехай живуть довго. Тим, кого втратили, - нехай залишаться в серці. Коханим - часу. Часу більше. Дітям - здійснення ваших бажань. Усім людям - людського щастя. А Україні нашій - перемоги та миру".