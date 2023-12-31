Події

19:44 31.12.2023

Окупанти за добу завдали 12 ракетних і 58 авіаударів, обстріляли понад 110 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 12 ракетних і 58 авіаударів, обстріляли понад 110 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу 12 ракетних і 58 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 48 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів... Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки Харківської області, Серебрянського лісництва в Луганській області, Григорівки, Різниківки, Званівки, Спірного Донецької області, Качкарівки і Червоного Маяка Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Мар'їнка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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