ЗС України відбили всі атаки на свої позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 12 атак, на куп'янському напрямку - 11

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, шахтарському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та наносять загарбникам значних втрат", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 42 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів, окрім Херсонської області, відбито на авдіївському, куп'янському та бахмутському напрямках.

"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки на Харківщині... На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки на Донеччині... На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога неподалік Авдіївки та ще 9 атак біля Первомайського на Донеччині, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне становище", - ідеться в повідомленні.

По чотири атаки відбито на запорізькому та мар'їнському напрямках, по одній - на лиманському та шахтарському.

"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників... На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області... На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки", - повідомляється у зведенні.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.