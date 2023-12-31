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19:01 31.12.2023

Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе і 5 разів обстріляли з артилерії - ОВА

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Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе і 5 разів обстріляли з артилерії - ОВА

Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе, а також 5 разів обстріляли з артилерії, постраждав Нікополь, Мирівська та Покровська громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак станом на 18:30 неділі.

"12 атак дронами-камікадзе та 5 артобстрілів. Із самого ранку агресор бив по Нікопольщині. Накривав вогнем районний центр, Мирівську та Покровську сільську громади", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"У Покровській сільській громаді побито лінію електропередачі. Без світла залишилися понад пів тисячі будинків. Наразі їх заживили", - інформував Лисак.

Також він повідомив, що в Мирівській громаді понівечено агрофірму. Після обіду було гучно в Кривому Розі. Без загиблих і постраждалих.

Він також доповнив інформацію про стан трьох постраждалих у Нікополі, про яких повідомлялося раніше.

"60-річний чоловік із мінно-вибуховою травмою та численними осколковими пораненнями госпіталізований. Стан важкий. Серед постраждалих є і подружжя. Пацієнтам 60 і 61 рік. Лікуватимуться вдома", - уточнив Лисак.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Нікопольського району в районному центрі троє постраждалих. Поранено двох чоловіків і жінку.

Пошкоджено три приватні будинки, АЗС, аптеку, офісну будівлю, авто, пару мікроавтобусів, комунальне підприємство.

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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