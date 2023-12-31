Війська РФ вдарили ракетами С-300 по Чугуєву, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА
Війська РФ вдарили ракетами С-300 по м. Чугуїв Харківської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру, попередньо, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", - написав він у телеграм-каналі.
Екстрені служби працюють на місцях влучень.