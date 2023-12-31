Події

18:55 31.12.2023

Війська РФ вдарили ракетами С-300 по Чугуєву, пошкоджено цивільну інфраструктуру - ОВА

1 хв читати

Війська РФ вдарили ракетами С-300 по м. Чугуїв Харківської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру, попередньо, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", - написав він у телеграм-каналі.

Екстрені служби працюють на місцях влучень. 

Теги: #с300 #чугуїв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:53 06.08.2023
Окупанти вдарили по Харкову С-300, інформація про постраждалих не надходила - Синєгубов

Окупанти вдарили по Харкову С-300, інформація про постраждалих не надходила - Синєгубов

20:55 04.06.2023
Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

23:42 08.05.2023
Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

Зафіксовано влучення С-300 у Харківському районі області, інформація про жертв та руйнування уточняється

09:00 13.04.2023
Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

08:45 05.02.2023
Окупанти атакували Харків, попередньо ворожа ракета С300 зафіксована у центральній частині міста

Окупанти атакували Харків, попередньо ворожа ракета С300 зафіксована у центральній частині міста

18:48 25.11.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району, без постраждалих

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району, без постраждалих

09:00 23.10.2022
Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений

Окупанти в ніч на неділю обстріляли Миколаїв ракетами С-300, зруйнувавши житлову інфраструктуру, є поранений

07:21 14.10.2022
Росіяни вранці у п'ятницю обстріляли обласний центр Запоріжжя ракетами С-300

Росіяни вранці у п'ятницю обстріляли обласний центр Запоріжжя ракетами С-300

07:52 08.10.2022
Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

Росіяни завдали нічного удару по Харкову ракетами С-300, є поранений

17:16 22.09.2022
У Чугуївському районі Харківщини вісім людей підірвалися на мінах, чотири з них загинули

У Чугуївському районі Харківщини вісім людей підірвалися на мінах, чотири з них загинули

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні через російський удар загинув підліток, ще одна дитина поранена

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

Уже 23 загиблих у п'ятницю киянина - начальник КМВА

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня зросла до 21 людини - КМВА

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

ОСТАННЄ

Дніпропетровську область окупанти за день 12 разів атакували дронами-камікадзе і 5 разів обстріляли з артилерії - ОВА

ЄС скасує повітряний і морський прикордонний контроль із Болгарією та Румунією з 31 березня 2024 року

Зеленський нагородив майже 700 воїнів із передової

Окупанти обстріляли Нікопольський район, у Нікополі троє постраждалих

У Херсоні через російський удар загинув підліток, ще одна дитина поранена

Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета

У Кіровоградській області працювали сили ППО - голова ОВА

У перший день нового року в західних, північних та Вінницькій областях - помірний дощ, у Карпатах - значний, повідомляють синоптики

ГУР МО: заяви Міноборони РФ про нібито удар по "центрах ухвалення рішень" у Харкові - чергова маячня агресора

Кількість постраждалих у Херсоні зросла до семи осіб - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА