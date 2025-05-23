Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до чотирьох осіб

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва зросла до 4 осб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ще двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Чугуєві. Внаслідок сьогоднішнього ворожого удару поранення отримали 67-річна жінка та 58-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі ввечері п’ятниці.

Раніше він повідомляв про одну загиблу і двох постраждалих внаслідок ворожого удару по місту.