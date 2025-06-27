Інтерфакс-Україна
Події
17:56 27.06.2025

Через ворожий ракетний удар по Чугуєву щонайменше троє постраждалих, один у важкому стані

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Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Чугуєву, є постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - написав Синєгубов у Телеграмі.

За інформацією, усім пораненим надається медична допомога. На місці працюють профільні служби.

Наслідки атаки уточнюються.

Теги: #удар_рф #чугуїв

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