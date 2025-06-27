Через ворожий ракетний удар по Чугуєву щонайменше троє постраждалих, один у важкому стані

Окупаційна армія РФ завдала ракетного удару по Чугуєву, є постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю.

"Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два — в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися", - написав Синєгубов у Телеграмі.

За інформацією, усім пораненим надається медична допомога. На місці працюють профільні служби.

Наслідки атаки уточнюються.