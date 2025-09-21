Через ворожі удари суттєво пошкоджено котельню в Чугуєві

Внаслідок ударів, які ЗС РФ завдали по Чугуєву (Харківська обл.) напередодні ввечері, було суттєво пошкоджено одну з котелень, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

“Одна з котелень міста, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону, зазнала значних ушкоджень. Наразі тривають відновлювальні роботи, все необхідні служби як завжди злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає”, - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 20 вересня ввечері ЗС РФ завдали ударів по Чугуєву 5 БпЛА.