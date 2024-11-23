У Чугуєві внаслідок ДТП дві людини загинули, ще двоє, серед них дитина, постраждали

У суботу в Чугуєві на автодорозі Київ-Харків-Довжанський зіштовхнулися Ford і ВАЗ, унаслідок чого загинули 2 людини.

"46-річний водій Ford, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. За кермом ВАЗ перебував 29-річний чоловік. Від отриманих травм він та його 21-річний пасажир загинули на місці події. Тілесні ушкодження отримали 10-річна дитина та 52-річна жінка цього ж транспортного засобу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Водій Ford затриманий у порядку статті 208 КПК України.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.