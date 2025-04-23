19:48 23.04.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА по Чугуєву постраждав мирний перехожий – прокуратура
Житель міста Чугуїв Харківської області був поранений внаслідок удару російського дрона у середу.
"Пошкоджено автомобіль та гараж. 36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Ворожий ударний БпЛА, за попередніми даними "Молнія-2", поцілив у землю біля приватного житлового сектору у Чугуєві близько 15:15.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).