Внаслідок удару ворожого БпЛА по Чугуєву постраждав мирний перехожий – прокуратура

Житель міста Чугуїв Харківської області був поранений внаслідок удару російського дрона у середу.

"Пошкоджено автомобіль та гараж. 36-річний чоловік, який в цей час проходив повз, отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ворожий ударний БпЛА, за попередніми даними "Молнія-2", поцілив у землю біля приватного житлового сектору у Чугуєві близько 15:15.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).