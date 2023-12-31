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16:33 31.12.2023

У Херсоні через російський удар загинув підліток, ще одна дитина поранена

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У Херсоні через російський удар загинув підліток, ще одна дитина поранена

Чотирнадцятирічний підліток загинув, а дев'ятирічна дитина дістала важку травму внаслідок російського ракетного удару по Херсону в неділю, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину перебували діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Тим часом начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що загиблому хлопчику 11 років. "У Херсоні за кілька годин до Нового року загинув 11-річний хлопчик, 9-річний - був тяжко поранений. Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Корабельний район міста після 15:00", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Мрочка, внаслідок обстрілу також поранені жінки 31 та 65 років. "Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу", - повідомив голова військової адміністрації.

Теги: #херсон #діти #загибель

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