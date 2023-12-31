Чистий приплив в Україну за тиждень становив 22 тис. - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну за тиждень із 23 до 29 грудня перевищила кількість перетинів на виїзд на 22 тис. порівняно з 24 тис. тижнем раніше, випливає з даних Держприкордонслужби.

Згідно з ними, загалом кількість перетинів кордону скоротилася на 3,6% порівняно з попереднім тижнем - до 582 тис., а пропущених транспортних засобів - на 17,3%, до 110 тис.

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами впала до 576 із 759 тижнем раніше.

За даними Держприкордонслужби, 23-25 грудня в Україну більше в'їжджали, тоді як 26-29 грудня, що збіглося в часі з появою нового законопроєкту про мобілізацію, кількість перетинів на виїзд уже перевищувала кількість перетинів на в'їзд.

Рік тому в цей тиждень невеликий чистий приплив фіксувався практично щодня і становив 33 тис., а кількість перетинів кордону була приблизно такою самою - 591 тис.

Прикордонна служба Польщі цього тижня також сумарно зафіксувала чистий приплив в Україну - 16,5 тис. після 30,8 тис. тижнем раніше за скорочення загального пасажиропотоку на 4,4% - до 381,5 тис.

Польські дані також підтверджують більшу кількість тих, хто в'їжджає в Україну 23-25 грудня, і зворотну тенденцію в наступні дні тижня, тоді як рік тому чистий приплив фіксували щодня, він сумарно становив 35 тис.

Загалом від початку війни до 29 грудня 2023 року до Польщі з України прибуло 18,10 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 16,33 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 90 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 28 грудня оцінювали в 5,935 млн, а загалом у світі - у 6,339 млн, що лише на 3 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.