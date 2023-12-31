Події

11:02 31.12.2023

Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

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Тарнавський: окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

На Таврійському напрямку російські окупанти активно застосовують керовані авіабомби, за добу було завдано 16 авіаударів, водночас кількість ворожих піхотних атак не змінилася, повідомляє командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. 16 авіаударів за добу. Усі, крім одного, на Донеччині. Кількість піхотних атак залишається на тому самому рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Маріїнському напрямку. Загалом противник провів 32 бойові зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

За минулу добу загальні втрати ворога сягнули 466 осіб і 52 одиниці військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 БпЛА, 4 одиниці спецтехніки та 15 автомобілів. Крім цього, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С і самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 міліметрів, а також 4 ворожі склади боєприпасів.

 

Теги: #війна #зсу #таврія #авіабомби

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