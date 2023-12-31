Противник випустив 380 снарядів по Херсонській області, вбито двох людей

Російські окупанти за добу випустили 380 снарядів по Херсонській області, вбито двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 380 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, із них - 5 "Shahed". 2 особи загинули", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, по Херсону ворог випустив 27 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад і пункт незламності в Бериславському районі.