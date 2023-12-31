Ворог завдав чотири удари БПЛА по центру Харкова, було чотири пожежі та є руйнування

Російські окупанти в ніч на неділю атакували повторно центр Харкова безпілотниками чотири рази, унаслідок цього виникли чотири пожежі на площі 4000 кв. м., є руйнування, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Уночі 31 грудня завдав чотири удари безпілотниками по центральній частині міста Харкова. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнування та пошкодження адміністративних, житлових та інших будівель. Сталося 4 пожежі. Загальна їхня площа становила близько 1000 кв. м.

На місцях влучень працювали підрозділи ДСНС. 2 осередки загоряння вже ліквідовано. Наразі триває ліквідація пожежі на даху двоповерхової будівлі.