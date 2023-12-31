Сили оборони за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках

Сили оборони України за добу відбили ворожі атаки на семи напрямках, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 ранкового зведення в неділю.

"За минулу добу відбулося 54 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога поблизу н.п. Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ відбили 8 атак.

На шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів на захід від Вербового та на схід від Копані Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.