Росіяни за добу здійснили дев’ять ракетних і 55 авіаударів, а також 79 обстрілів із РСЗВ

Ворог здійснив 9 ракетних і 55 авіаційних ударів, а також 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 неділі.

Повідомляється, що російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містах Дніпро та Одеса, ракету "Іскандер" по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об'єктах центральної частини міста Харкова. Уночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131".

Протиповітряна оборона знищила керовану ракету Х-59 та 21 ударний дрон.

Також авіаударів зазнали Архипівка Чернігівської області; Толстодубове Сумської області; Синьківка, Піщане Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Надія, Білогорівка Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Тягинка та Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, готелі, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура", - йдеться у зведенні.