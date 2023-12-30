Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Підвели військові підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та рішення. Що ми зробили правильно, а що могли покращити", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

З огляду на зроблені висновки, прогнози та можливості України учасники засідання визначили стратегію застосування сил оборони на наступний рік.

"Цього року Україна не відступила ні на якому напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному та кожному, хто віддає всі сили заради перемоги України", - підсумував президент.

Разом з тим, Зеленський розповів про те, що на Ставці було представлено план дій на 2024 рік.

"Ставка – особлива, підсумкова за рік… Була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. І взагалі про ситуацію – про спільні військово-політичні очікування та можливі події у світі", - сказав президент.

За його словами, Україні необхідний "достатній потенціал, щоб робити досягнення своїх цілей", незважаючи на все, що відбуватиметься в інших країнах.

Він зазначив, що 2024-й стане часом багатьох глобальних рішень і подякував союзникам України за допомогу українській державі.

"Україні потрібно вміти вплинути на них – вміти досягти своєї мети. Боротимемося за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами з 24 лютого і будуть з нами у 24-му році", - підсумував Зеленський.