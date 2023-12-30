Ігнат про новорічні атаки: Чекати від РФ неприємностей потрібно постійно
Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав українців до постійної пильності щодо чергових атак РФ.
"Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Бути в готовності громадянам, які повинні дотримуватися заходів безпеки", - сказав він в ефірі телемарафону "UAразом" у суботу ввечері.
Він наголосив, що військові не можуть знати всіх планів керівництва РФ, але припустив, що в них "є деякі наміри на той чи інший день" (щодо атак - ІФ-У).
"Є об'єкти, які в них у пріоритеті для направлення туди як шахедів, так і крилатих ракет. Ми бачимо, що шахеди зараз летять, очевидно, з двох напрямків - Курська область і з південно-східного напрямку", - зазначив Ігнат.