Обстановка на сході та півдні складна, ворог продовжує атакувати на десяти напрямках

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових на 10 напрямках, загалом, обстановка на сході та півдні залишається складною, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в суботу.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

Також ворог завдав авіаударів поблизу Архипівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області. Арт- і мінометних обстрілів зазнали понад 40 н. п., серед них Лісківщина, Михальчина Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Фотовиж, Волфине, Олександрівка Сумської області; Бочкове, Красне Перше Харківської області.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаударів біля Піщаного Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Надії Луганської області. Під арт- і мінометним вогнем опинилися близько 10 н.п., зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області. Окупанти завдали авіаційного удару неподалік Білогорівки Луганської області. Від ворожих арт- і мінометних обстрілів постраждали понад 10 н.п., зокрема Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 9 атак противника у Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене становище. Під арт- і мінометним вогнем опинилися понад 10 н.п., зокрема Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На авдіївському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 - біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог за підтримки авіації безуспішно намагався покращити тактичне положення. Арт- та мінометних обстрілів зазнали близько 10 н.п., серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 7 безуспішних атак. Під арт- і мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.

На шахтарському напрямку українські захисники відбили 2 атаки противника біля Приютного Запорізької області. Арт- та мінометних обстрілів зазнали близько 10 н.п., зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника на схід від н.п. Копані Запорізької області. Арт- і мінометних обстрілів зазнали понад 25 н.п., серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське, Плавні Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку артилерійського обстрілу противника зазнали Тягинка, Іванівка, Антонівка та Херсон Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Тягинки та Херсона.