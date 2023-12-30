Кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів по Харкову зросла до 16 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову продовжує зростати, вже відомо про 16 поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо - загиблих немає. Є на цей час 14 постраждалих", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Пізніше Терехов зробив запис про 16 постраждалих.

Як повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, серед постраждалих є неповнолітній та іноземний громадянин (журналіст). За словами Фільчакова, удар було завдано з території Бєлгородської області, за попередніми даними С-300.