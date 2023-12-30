Окупанти за добу завдали три ракетних і 36 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу три ракетних і 36 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 31 обстріл позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляє Генеральний штаб України в суботу ввечері, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містах Дніпро та Одеса і ракету "Іскандер" по Запоріжжю.

Зазначається, що сили і засоби протиповітряної оборони знищили керовану ракету Х-59.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура", - ідеться у зведенні.