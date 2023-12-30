Польща припинила пошуки залишків ракети, що залетіла в її повітряний простір

Через добу пошуків у Польщі не виявили залишків ракети, що залетіла в повітряний простір країни в п'ятницю, пошуки припинено, повідомляє Onet із посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі.

"О 15.00 завершився огляд позначеної території, в якому були задіяні майже 500 військовослужбовців. Результат обшуку виявився негативним. Нічого не виявлено, що могло б становити загрозу безпеці жителів Люблінського воєводства. Військові заходи припинено і подальших інспекційних заходів на місцях не плануємо", - йдеться в соціальній мережі X Оперативного командування видів Збройних сил країни.

Напередодні Генштаб повідомив попередню версію, що російська ракета залітала на 40 км у небо Польщі на три хвилини, а потім полетіла назад в Україну. У район перетину ракетою повітряного простору Польщі було направлено літаки F-16, які патрулюють цей район. МЗС Польщі вручило ноту главі посольства РФ.