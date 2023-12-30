Цього року Україна не відступила на жодному напрямку - Зеленський за підсумками Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

З урахуванням зроблених висновків, прогнозів і можливостей України учасники засідання визначили стратегію застосування сил оборони на прийдешній рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - підсумував президент.