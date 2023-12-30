Події

11:30 30.12.2023

Росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю 29 грудня, гатили ракетами типу "Циркон" і "Х-101"

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Росіяни завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю 29 грудня, гатили ракетами типу "Циркон" і "Х-101"

Унаслідок масованої ракетної атаки на Запоріжжя 29 грудня зафіксовано влучання по об'єктах житлової та цивільної інфраструктур міста, 9 громадян загинули, ще 13 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомила поліція Запорізької області.

"29 грудня в період часу з 07:30 до 08:25 загарбницькі війська завдали 12 ракетних ударів по території Запоріжжя. Окупанти били ракетами типу "Циркон" і "Х-101". Одна з них влучила в приватний сектор, зруйнувавши повністю два житлових будинки. Влучання інших припали на об'єкти інфраструктури та відкриті ділянки місцевості", - зазначається в повідомленні облполіції в соцмережі Фейсбук.

Також під вогонь російських військ потрапили населені пункти на пологівському та василівському напрямках. У прифронтових містах і селах зруйновано будинки громадян, пошкоджено господарські будівлі та території домоволодінь.

Слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження, правова кваліфікація воєнних злочинів - ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.ч. 1,2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #запоріжжя #ракети

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