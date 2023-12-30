За добу було 56 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 29 атак поблизу Авдіївки

За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 29 атак поблизу Авдіївки, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 6:00 суботи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів неподалік Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 8 атак ворога біля Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника на захід та північний захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч і відступив.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.