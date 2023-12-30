За добу авіація Сил оборони атакувала десять районів скупчення сил противника

Минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів і ще 2 інші важливі цілі противника.