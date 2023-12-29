США обіцяють за необхідності допомогти Польщі в розслідуванні інциденту з ракетою

Вашингтон готовий надати Варшаві допомогу в розслідуванні інциденту з прольотом російської ракети через польський повітряний простір, заявив у п'ятницю радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові з польським колегою Яцеком Сіверою.

"Пан Салліван висловив солідарність Сполучених Штатів із Польщею, нашим близьким союзником по НАТО, у зв'язку з повідомленнями про те, що ракета тимчасово увійшла в повітряний простір Польщі", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Салліван пообіцяв надати необхідну технічну допомогу і запевнив свого польського колегу, що президент США Джо Байден уважно стежить за цим питанням.

Зі свого боку, Сівера висловив вдячність за підтримку США.

Салліван і його польський колега заявили, що їхні уряди підтримуватимуть тісні контакти.