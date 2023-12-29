Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН просить про скликання екстреного засідання Радбезу ООН через атаку РФ

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася з запитом на скликання екстреного засідання Радбезу ООН після ракетної та дронової атаки РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - написав Кулеба в Х (Twitter).