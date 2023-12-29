Через ракетну атаку РФ по Україні загинули 30 людей, понад 160 поранені

Унаслідок масованого удару російських окупаційних військ по Україні в п'ятницю вранці загинули 30 людей, понад 160 дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Станом на зараз відомо про 30 загиблих і більш як 160 поранених унаслідок ранкового масованого удару росії по території України", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомив Клименко, "53 людини сьогодні врятували наші титани з ДСНС. Вісьмох із врятованих дістали з-під завалів. Дякую кожному та кожній, хто сьогодні рятував, допомагав, піклувався. Хто робив неможливе заради порятунку інших".