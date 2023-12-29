Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

Президент України Володимир Зеленський розраховує на подальшу солідарність ЄС і висловив сподівання, що 1 лютого Європейська Рада досягне згоди щодо програми Ukraine Facility.

"Я вдячний Урсулі фон дер Ляєн і всім лідерам ЄС, які згуртувалися q рішуче підтримують Україну в цей непростий час. У міру наближення засідання Європейської Ради 1 лютого ми розраховуємо на подальшу солідарність ЄС і сподіваємося, що консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто", - написав Зеленський у соцмережі Х (раніше - Твіттер) у п'ятницю.

1 лютого 2024 року відбудеться саміт Європейської Ради, на якому розглядатимуть питання виділення фінансової підтримки Україні в розмірі EUR50 млрд.