Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по противнику

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по місцях скупчення російських військ, ракетники знищили, зокрема, п’ять складів боєприпасів і три артилерійські засоби противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по трьох зенітно-ракетних комплексах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п’ять складів боєприпасів і ще дві інші важливі цілі противника.