На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак росіян

Протягом минулої доби відбулося 31 бойове зіткнення, зокрема, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 134 ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області, на лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника неподалік Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене становище. На авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 3 атаки ворога у Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 5 безуспішних атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На запорізькому - було відбито атаку на захід від Вербового Запорізької області.

Як зазначають у Генштабі, "ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ".