Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що сотні ракет ППО британського виробництва відправляються в Україну для захисту від російської агресії.

"Велика Британія швидко просувається у зміцненні протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна. Сотні ракет ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна. Слава Україні!" - написав Шаппс у Х (Twitter).

Міністр також заявив, що "Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги".