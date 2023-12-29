Події

18:10 29.12.2023

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

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Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що сотні ракет ППО британського виробництва відправляються в Україну для захисту від російської агресії.

"Велика Британія швидко просувається у зміцненні протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна. Сотні ракет ППО британського виробництва відправляються, щоб забезпечити Україні все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна. Слава Україні!" - написав Шаппс у Х (Twitter).

Міністр також заявив, що "Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу - зараз настав час світу об'єднатися і подвоїти зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги". 

Теги: #україна #велика_британія #ппо

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